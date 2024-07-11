В ООН розробили платформу "Україна – це Дім": яка на ній буде розміщена інформація

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб – "Україна – це Дім". На ній буде розміщена вичерпна інформація з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням відомства, про це йшлося під час зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко з представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Біллінг. Участь у заході також взяла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Зазначається, що Мінекономіки братиме участь у наповненні платформи інформацією про актуальні можливості щодо працевлаштування, навчання, підприємництва.

За словами очільниці Мінекономіки, створення умов для повернення українців додому – одне з пріоритетних завдань, над яким нині працює держава. Уряд поставив на меті створити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українцями, можливості придбати власне житло на доступних умовах, впровадження інструментів для навчання та перекваліфікації.

"Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці у різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію щодо економічних можливостей в Україні", - зазначила Свириденко.

Яка інформація буде розміщена на платформі

Інформаційна платформа "Україна – це Дім" надаватиме вичерпну інформацію про право на подальше перебування в приймаючих країнах, а також питання, які безпосередньо стосуються тих, хто повертається в Україну.

Крім того, там будуть посилання на урядові програми підтримки, інструменти, доступні від партнерів і приватного сектору в таких сферах, які стосуються придбання житла, працевлаштування й інших видів допомоги.

Зокрема, платформа підтримуватиме внутрішньо переміщених осіб в Україні, надаючи довідкову інформацію про пільги та доступні послуги.

Посилання на платформу – https://ukraineishome.org/uk/.