В РФ заборонили використовувати образи мумі-тролів

Фінська компанія Moomin Characters, якою керують спадкоємці письменниці та художниці Туве Янссон, відмовилася видавати нові ліцензії на використання образів мумі-тролів у Росії і не стала продовжувати чинних угод.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Зазначається, що Moomin Characters ухвалила таке рішення через санкції, введені щодо Росії через вторгнення в Україну, а також власну позицію компанії.

Оформлення нових ліцензій тимчасово призупинили "у зв'язку з тим, що відбувається у світі", повідомив співробітник агентства Brand4rent, який представляв інтереси Moomin Characters в Росії.

Як пише видання, минулого тижня у Москві через відкликання ліцензії правовласником скасували дитяче свято "Весняний фестиваль мумі-тролів", яке планували провести у торговому центрі "Афімолл".

Зазначимо, Мумі-тролі - центральні персонажі серії книг Туве Янссон про казкові істоти, які ведуть людський спосіб життя. Туве Янссон та її брат Ларс створили Moomin Characters у 1958 році, зараз компанією управляють члени родини Янссон. За ліцензією Moomin Characters, серед іншого, випускають порцелянову мумі-посуд — один з головних експортних товарів Фінляндії.