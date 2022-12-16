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В УЄФА проти приходу Шевченка до керівництва УАФ, - журналіст
Усунення Андрія Павелка з посади президента УАФ не буде схвалено УЄФА, як і передбачуване обрання на цю посаду Андрія Шевченка.
Таку інформацію має журналіст Михайло Співаковський, пише видання terrikon.
"Я чув таку версію, що Шевченко отримав дзвінок з УЄФА. Це був його екс-колега з Мілана Звонімір Бобан, який сказав Шевченко не робити цього, бо він зіпсує собі репутацію. Таким чином до влади не приходять. В УЄФА це навряд чи оцінять", - сказав Співаковський в ефірі Ютуб-каналу "ТаТоТаке".
Нагадаємо, що саме зі спробами зробити екс-футболіста Андрія Шевченка головою УАФ, журналіст Костянтин Андріюк пов'язує інформаційну та кримінальну атаку на керівництво Української асоціації футболу і допускає, що у ній зацікавлена ОП. Він прогнозує, що якби Павелко під тиском зараз пішов у відставку, то й усі справи проти УАФ одразу закрили б.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Журналіст Ольга Витак, у свою чергу, повідомляла, що з метою поставити Шевченка на чолі УАФ проти всіх членів Виконкому організації готують кримінальні справи, а протоколи з регіональних представників УАФ збирали у кабінетах обласних адміністрацій.
Про те, що проведені за таким сценарієм вибори в УАФ суперечать Статуту і навряд чи можуть бути визнані УЄФА легітимними раніше, також заявив футбольний журналіст Ігор Бурбас.