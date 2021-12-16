В Украине планируют разрешить подавать заявление в полицию онлайн, — Федоров

В Минцифры разрабатывают проект, который позволит подавать заявление в полицию в режиме онлайн. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он уже обсуждал эту идею с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Об этом Федоров рассказал в интервью изданию BBC News. Украина.

"Когда появился новый министр внутренних дел (Монастырский — Delo.ua), мы провели с ним встречу. Один из проектов, который мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн", — сказал Федоров.

Он уточнил, что на данный момент он не может назвать конкретную дату запуска проекта. Пока Минцифры только разрабатывает его согласно утвержденному плану.

Федоров также рассказал о других проекта Минцифры. В частности, ведомство собирается разделить на три этапа процесс переписи населения. Сначала проведут верификацию данных, а потом онлайн- и офлайн-раунд.

Этот проект Минцифры собирается реализовать совместно с корпорацией Apple. В частности, в конце ноября министерство подписало с Apple меморандум о взаимопонимании. Федоров отметил, что у компании есть специалисты, которые помогали просчитывать логистику, когда Apple занималась этим процессом в США.