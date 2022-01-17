В Украине внедрили новую форму уведомления о принятии на работу

5 января вступило в силу постановление Кабинета министров порядке о уведомления Государственной налоговой службы и его территориальных органов о принятии работника на работу.

Как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости (ГЦЗ), документ устанавливает новую форму сообщения о принятии на работу, в том числе по гиг-контракту.

При этом для всех работодателей правила подачи уведомления остаются неизменными. Изменения касаются только работодателей-резидентов "Дія Сіті", для которых в новой редакции изложено приложение к Постановлению № 413.

В ГЦЗ поясняют, что специалисты резидента "Дія Сіті" – это специалисты, которые выполняют работу или оказывают услуги по заказу резидента "Дія Сіті" на основании соответствующего контракта.

Теперь Постановление № 413 содержит отдельные правила представления сообщения о принятии на работу по гиг-контрактам.

Так, уведомление о принятии работника на работу или заключении контракта подается владельцем предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом в территориальные органы Государственной налоговой службы по месту учета их как плательщика ЕСВ (единый социальный взнос – Delo,ua) по форме согласно приложению к Постановлению № 413 до начала работы работника.

Сообщение подается средствами электронной связи с использованием электронной цифровой подписи.

При отсутствии технической возможности представления электронного уведомления о принятии работника на работу такое сообщение подается в бумажной форме согласно приложению вместе с копией в электронной форме.

Информация, которая содержится в уведомлении о принятии работника на работу или заключении контракта, вносится в реестр страхователей и реестр застрахованных лиц.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем работодатели будут более активно использовать социальные сети для формирования сильного HR-бренда.

Напомним, в апреле прошлого года в Раде зарегистрировали два законопроекта, которые могут существенно поменять трудовые отношения в Украине.

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