В Украине запустили портал с ответами о COVID-сертификатах

В Министерстве цифровой трансформации заявили о создании вебпортала с ответами на самые распространенные вопросы относительно COVID-сертификатов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В приложении "Дія" украинцы сгенерировали уже 12,4 млн сертификатов. С каждым днем ​​это количество увеличивается. Чтобы помочь каждому украинцу получить сертификат в "Дії", мы создали специальный вебпортал, где собрали все ответы и инструкции", — говорится в сообщении.

На портале есть вся информация о видах COVID-сертификатов, пошаговых инструкциях и условиях для генерирования сертификата, ответы на самые распространенные вопросы (в частности, если сертификат не подтягивается) и многое другое.

Проект реализован Минцифрой совместно с Министерством здравоохранения, Национальной службой здоровья и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта EU4DigitalUA и Программы EGAP, которые выполняются фондом "Восточная Европа" и финансируются Швейцарией.

Напомним, Минцифры начнет открывать в регионах офлайн-пункты поддержки сервиса госуслуг "Дія", где украинцам будут помогать с генерированием Covid-сертификатов. Они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.

Также сообщалось, что в сервисе госуслуг "Дія" стали доступны электронные сертификаты о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Кроме того, скоро в "Дію" могут добавить и документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19, однако пока от Минздрава не поступало соответствующего технического задания.