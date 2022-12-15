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Суспільство
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В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом через відключення електрики

В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом через відключення електрики

На тлі відключень електрики в Україні почастішали випадки отруєння чадним газом.

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Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України

"Рятуючись від холоду та через відключення електроенергії, громадяни не дотримуються важливих правил пожежної безпеки та використовують несертифіковану продукцію для обігріву оселі й приготування їжі", - наголосили в ДСНС.

У відомстві повідомили, що на Закарпатті троє жителів міста Хуст отруїлися чадним газом. Двоє дітей — 2009 та 2014 р. н. знаходяться у важкому стані. У жінки 1985 р.н. — стан середньої важкості. Ймовірна причина отруєння — несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.

Загалом минулої доби в Україні сталося 128 пожеж, з них 93 — у житловому секторі. Загинуло 12 людей, постраждало — 7.

"Вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Бережіть себе та своє майно!", - зауважують у ДСНС.

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Автор:
Світлана Манько