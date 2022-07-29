В Україні сприятимуть працевлаштуванню безробітних: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада 29 липня ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті прийняли за основу законопроєкт №6067 про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - зазначив Железняк.

За його словами, цим документом пропонується запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

Він також дасть змогу сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, пропонується також запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності. Порядок надання такої допомоги, її граничний розмір та повернення, має затвердити Кабмін.

Зазначимо, понад 4,4 тис. роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тис. українців, що змушені були переїхати у безпечні регіони.

Нагадаємо, щоб отримати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавець має відповідати таким критеріям:

стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік;

не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.

Роботодавець має укласти з внутрішньо переміщеною особою трудовий контракт. Зареєструвати дані про працевлаштовану особу можна через портал Дія. За 5 календарних днів після цього необхідно подати заявку на отримання компенсації, до якої додати підтверджуючі документи про виплату зарплати та відрахування.