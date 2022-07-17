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В Україні штрафуватимуть порушників комендантської години: названі суми
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
Законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії військового стану" №7553 було зареєстровано 12 липня.
Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Олександр Юрченко, Євген Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Ганна Скороход та Максим Єфімов.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Головне завдання законопроекту - усунення реальної загрози життю та безпеці громадян, інтересам суспільства чи держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану", - зазначили у прес-службі ВРУ.
За перше порушення згідно з документом передбачається штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).
За друге – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн).