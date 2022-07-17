В Україні штрафуватимуть порушників комендантської години: названі суми

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

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Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії військового стану" №7553 було зареєстровано 12 липня.

Ініціаторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Олександр Юрченко, Євген Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолій Бурмич, Ганна Скороход та Максим Єфімов.

"Головне завдання законопроекту - усунення реальної загрози життю та безпеці громадян, інтересам суспільства чи держави, підвищення обороноздатності, а також забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану", - зазначили у прес-службі ВРУ.

За перше порушення згідно з документом передбачається штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).

За друге – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн).