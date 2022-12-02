В Україні з’явиться Уповноважений з міжнародного гуманітарного права

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює створення інституту Уповноваженого з міжнародного гуманітарного права. Відповідний законопроєкт вже найближчими днями буде зареєстровано у Верховній Раді.

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Про це розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Зазначається, що відомство презентувало проєкт Закону України "Про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні".

Одним із ключових завдань законодавчої ініціативи є запровадження нових інститутів контролю за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні на рівні як виконавчої, так і законодавчої гілок влади.

Так, у законопроєкті передбачається запровадження інституту Уповноваженого з питань застосування МГП як посадової особи виконавчої гілки влади. Уповноважений буде відповідати за реалізацію міжнародно-правових зобов’язань України у галузі МГП. Зокрема, на нього буде покладено завдання з контролю за дотриманням прав осіб, які мають статус військовополонених.

Також уточнено завдання та статус Національного інформаційного бюро, яке створене відповідно до міжнародних зобов’язань. Наразі воно діє на базі державного підприємства при Мінреінтеграції.

Втім, для належного функціонування бюро мають бути інший статус і гарантії фінансування, наголосила Верещук.

Проєктом пропонується надати НІБу статус державної установи. Це дозволить забезпечити стабільність роботи бюро та сприятиме більш ефективній взаємодії з державними органами влади та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста.

Крім того, законодавчою новацією буде запроваджено постійний парламентський контроль за дотриманням норм МГП в Україні. Його здійснюватиме тимчасова спеціальна комісія, яка діятиме на час збройного конфлікту. Вона буде розглядати питання дотримання прав і свобод людей в умовах війни, а також опікуватиметься поверненням наших героїв, які перебувають у ворожому полоні.

Законопроєкт вже найближчими днями буде зареєстровано в парламенті.