В Україну повернули тіла 42 полеглих захисників

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. 27 грудня відбулася чергова передача тіл – в Україну повернули 42 загиблих.

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Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні відбулася чергова передача тіл – доставили 42 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко зазначив, що робота щодо обміну не припиняється щоденно, хоча процес перемовин складний та тривалий.

У відомстві нагадали, що в Україні працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26 або надіслати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 6 грудня відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 49 захисників.