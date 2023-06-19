В умовах війни підтримка спорту стала ще більшою необхідністю – Олексій Бахін

Голова ГО "Спортивна нація", волонтер та IT-підприємець Олексій Бахін розповів на своїй сторінці у Facebook, чому важливо продовжувати підтримку спорту навіть під час війни.

За словами Бахіна, Україна вже скоро може перемогти у війні, але за прагненням до перемоги не можна забувати про життя "тут і зараз" для молодого покоління, щоб не завдати шкоди майбутньому країни.

"За прагненням до Перемоги не можна забувати про життя "тут і зараз", тому що це ми, дорослі, можемо себе певною мірою обмежити, розуміючи, що зараз для чогось "не час". Але не можна забувати про дітей, адже те, як вони живуть зараз, чому вони вчаться, як розвиваються — це впливає на те, якими вони стануть дорослими, і якою стане Україна в "їхній час", – наголошує президент "Спортивної нації".

Він розповів, що ще до початку повномасштабної війни займався розвитком спорту на Київщині, зосереджуючись на фінансовій підтримці різних секцій, щоб покращити умови для дітей та тренерського складу.

"Сьогодні, в умовах війни, підтримка спорту стала ще більшою необхідністю, тому що через війну закриваються секції, зникають можливості для активного дозвілля!", – підкреслює Олексій Бахін.

За його словами, потреба в спортзалах зростає, тому що Київ та Київська область прийняли найбільшу кількість ВПО серед усіх регіонів країни.

"Тому ГО "Спортивна нація" зосереджується на тому, щоб дати дітям можливість тренуватися. Наразі в наших закладах займаються вже 120 учнів, але в планах — відкриття нових залів і секцій у Фастівському районі, а пізніше — на Київщині в цілому", – резюмував президент ГО.