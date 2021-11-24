В Великобритании планируют ввести пожизненное заключение для убийц полицейских, врачей, медсестер и спасателей

Правительство Великобритании предложило законодательные изменения, которые предусматривают автоматическое пожизненное заключение для тех, кто убил полицейского, врача, медсестру или спасателя во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Такая инициатива появилась после того, как полицейский Эндрю Харпер был убит во время исполнения служебных обязанностей в 2019 году, а троих преступников приговорили к срокам заключения от 13 до 19 лет.

Вдова Харпера начала кампанию за принятие закона, которым будет полагаться пожизненное лишение свободы для преступников, чьи действия привели к смерти полицейского, пожарного, медсестры, врача или фельдшера.

Теперь с такой инициативой выступило правительство Великобритании, которое настаивает, что изменения в закон должны быть внесены как можно быстрее. Министры полны решимости убедиться, что наказания соответствуют тяжести преступления, и настроены как можно быстрее ввести закон.

Эта инициатива предусматривает обязательное пожизненное заключение для всех, кто совершил убийство находящегося на службе работника службы чрезвычайных ситуаций, включая полицию, тюремных офицеров, пожарных и санитаров, если нет действительно исключительных обстоятельств. Суды должны назначать пожизненное заключение за убийство.

«Мы собираемся ввести в закон обязательные пожизненные заключения для тех, кто при исполнении служебных обязанностей убил спасателя», — заявил вице-премьер-министр, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции Доминик Рааб.

Правительство также планирует ужесточить наказания за нападения на сотрудников полиции, тюремных служащих, пожарных и парамедиков.

Напомним, в Украине тоже рассматривается возможность ужесточения за ряд правонарушений. Так, в Верховной Раде зарегистрированы сразу три законопроекта, которые усиливают уголовную ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия. Один из внесенных документов предусматривает до 15 лет лишения свободы за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В ноябре 2021 года в Украине произошел еще один беспрецедентный случай: впервые дали тюремный срок за нападение на почве гомофобии — одному из преступников присудили более четырех лет лишения свободы.