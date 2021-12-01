В Харькове из-под земли забил фонтан, без воды остались 400 домов (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 1 декабря, в Харькове на Салтовском шоссе произошла авария магистрального водопровода, в результате чего из-под земли забил двухметровый фонтан.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, из-за аварии без воды остались жители проспекта Тракторостроителей, улиц Владислава Зубенко, Краснодарской, Солнечной, Салтовского шоссе, улиц Гарибальди, Светлой, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев, микрорайона Северный 5.

По словам заместителя генерального директора КП "Харьковводоканал" Владлена Волкова, рабочие ликвидируют повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 1 200 мм.

Волков отметил, что трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или длительный срок эксплуатации.

В результате коммунальной аварии остановилось движение трамваев, а на улице Тракторостроителей случился автомобильный затор.

Волков добавил, что водоснабжение будет возобновлено сегодня, 1 декабря, до 24:00. До этого времени воду будут подвозить автоцистернами предприятия.

Ранее сообщалось, что аналогичная коммунальная авария произошла в октябре в Киеве: на улице Скляренко в Оболонском районе прорвало теплотрассу, в результате чего образовавшийся фонтан залил улицу горячей водой.

А в мае около метро "Демеевская" в Киеве произошел масштабный прорыв трубопровода: образовался огромный фонтан, заливший территорию у Национальной библиотеки имени Вернадского и повредивший камнями стоявшие там автомобили.