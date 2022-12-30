В Харкові росіянину дали п'ять років за розсилку знайомим із закликом донатити на армію РФ

Київський районний суд Харкова 21 грудня виніс обвинувальний вирок 55-річному громадянину Росії за співучасть у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

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Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, за злочини, передбачені частиною 2 статті 110-2 та частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу, йому призначили покарання у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна.

Прокурори у суді довели, що росіянин, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше десяти років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію.

"Так, у березні цього року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Telegram-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переводити гроші для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що в тексті містилося виправдовування російської збройної агресії проти України. Втім, як вказує прокуратура, у судовому засіданні зловмисник визнав свою вину та щиро розкаявся.

Нагадаємо також, що тиждень тому Служба безпеки України викрила римо-католицького священника, який, за її даними, під час проповідей називав постановкою вбивства і катування росіянами мешканців Бучі та закликав не довіряти офіційній інформації українських держустанов про воєнні злочини РФ.

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