В Херсонській області безкоштовно роздають генератори для облаштування укриттів

Херсонська обласна військова адміністрація на безоплатній основі надає генератори для облаштування укриттів. Про це 12 січня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

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"У деяких українських містах влада частково компенсує вартість генераторів, придбаних ОСББ для своїх будинків. Ми ж готові надавати генератори абсолютно безкоштовно", — зазначив він.

Отримати генератор за такими умовами може кожне ОСББ в Херсонській області, в будинках яких є підвальне або напівпідвальне приміщення, де можливо облаштувати укриття.

Для отримання генератора потрібно заповнити онлайн-заявку.

Нагадаємо, зокрема, у Києві запустили програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для потреб ОСББ та ЖБК міста Києва, яка передбачатиме компенсацію 75% вартості такого обладнання.

Крім того, раніше міська влада Львова пообіцяла повертати 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. грн.