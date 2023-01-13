В Запоріжжі викрили угруповання, що продавало спрощений виїзд на окуповану РФ територію

Головне управління поліції в Запорізькій області та місцеве управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Запоріжжя повідомили про підозру трьом особам, які заробляли на організації безперешкодного перетину лінії зіткнення з окупаційними силами в регіоні.

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Як повідомляє обласна прокуратура, слідство встановило, що чоловік, який переїхав до Запоріжжя через окупацію свого міста, розробив план збагачення за рахунок отримання систематичних грошових винагород від цивільних осіб за безперешкодний перетин лінії розмежування.

До його реалізації він залучив свою дружину та знайомого. Вони безпосередньо займалися пошуком громадян зацікавлених пройти фільтраційні заходи за "спрощеною схемою". Частина отриманого підозрюваними прибутку передавалась посадовим особам органів влади.

Позачергове внесення пасажира до транспортного засобу, який включений за списком до автоколони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію, коштувало для однієї людини в середньому 1000 доларів.

Діючи згідно за схемою, члени злочинного угруповання отримали таким чином 11,2 тисячі доларів та 40 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення представниками територіальних органів влади у складі організованої злочинної групи (частина 3 статті 28, частина 2 статті 369-2 Кримінального кодексу).

Нагадаємо також, що з 24 лютого до кінця 2022 року Державна прикордонна служба затримала за спробу незаконного перетину кордону майже 12 тисяч чоловіків, зокрема 8,2 тисячі поза пунктами пропуску.