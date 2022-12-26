ВАКС дав тюремні строки винним у розкраданні 30 мільйонів гривень на ліфтах для "Охматдиту"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 26 грудня оголосила обвинувальний вирок колишній очільниці держпідприємства "Укрмедпроектбуд" та колишньому керівнику приватного підприємства-генпідрядника за корупцію при будівництві лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, їх визнано винуватими у зловживаннях під час закупівлі інженерного та технічного обладнання при будівництві, що завдали понад 30 мільйонів гривень збитків.

Як нагадують в САП, "Укрмедпроектбуд" замовив у підрядника інженерне та технічне обладнання (зокрема ліфти та модулі теплових пунктів) для будівництва та оснащення "Охматдиту".

За умовами укладених договорів ДП провело розрахунки з генпідрядником шляхом 100% авансування, проте вказане інженерне та технічне обладнання не поставлено й до цього часу.

Попри відсутність обладнання, у 2013 році очільниця держпідприємства, яка до цього була директором підприємства-генпідрядника, діючи всупереч інтересам очолюваного нею підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди іншими юрособами, за пособництва тодішніх керівників підприємств генпідрядника та підрядника, підписала видаткові накладні, відповідно до яких нею нібито прийнято від генпідрядника вказане обладнання, за яке вже повністю було сплачено аванс.

У подальшому вказаними особами вчинено також низку дій, спрямованих на приховування непоставки та відсутності обладнання.

Колишню директорку ДП визнано винуватою за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 364, за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу. Їй призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності, на строк три роки, зі штрафом 12 750 гривень.

Генпідрядника визнано винуватим за частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 364, а також частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 366 КК та засуджено до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання на строк три роки та зі штрафом 10 200 гривень.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов ДП "Укрмедпроектбуд" та стягнув з обох підсудних шкоду, завдану їхніми кримінально протиправними діяннями у сумі понад 30 мільйонів гривень. Разом з тим у зв’язку із закінченням строків давності обох осіб звільнено від покарання за частиною 1 статті 366 КК (службове підроблення).