Війна в Україні: чи існує вона для європейців? Перша інформаційна компанія провела опитування

Сім років війни в європейській країні, як це можливо і хто на кого міг напасти? Виявляється, мешканці Європи просто не можуть повірити, що на мирну розвинену державу може напасти країна-сусідка і вкрасти чужі території.

Перша Інформаційна Компанія провела опитування серед жителів багатьох європейських країн, і майже ніхто не повірив, що в Україні вже стільки років триває війна, тисячі загиблих, мільйони поламаних доль, анексовано Крим, окуповано українські території. Вони не вірять в небезпеку і те, що таке може статися у їхніх країнах.

"За останній рік РФ два рази стягувала війська до кордону з Україною. Цей факт висвітлювали світові ЗМІ, і саме в цей скрутний час Україна сподівається на підтримку європейських країн. На жаль, пересічні європейці не відчувають загрози та не мають об’єктивної інформації через засилля російських наративів. Ці відео покликані задуматися, що війна може статися вже завтра на території їх країни. Моя місія — попередити про загрозу та нагадати про війну в Європі, котра йде вже восьмий рік", — зазначив Роман Петренко, керівник Першої Інформаційної Компанії.

"Цей проєкт про таких, як я. Про таких, хто стикнувся з окупацією та анексією свого рідного дому, але не згоден з цим миритися. Я знаю, що дехто змирився, але ні я, ні команда, яка допомагала у створені проєкту, не збираємось звикати з нахабством та свавіллям агресора. Ми будемо підіймати це питання знову і знову, поки воно не вирішиться. Цей проєкт для моїх дітей, для України!" — говорить Олександр Федорів, координатор проєкту.

Перша Інформаційна Компанія створила спеціалізовані ресурси, на яких трьома мовами викладається інформація про війну на Сході України та про долю постраждалих від окупаційних дій: www.youaredonbas.com.

Окрему увагу приділили анексії Криму, адже розділено цілі родини, зламано багато життів, і це не має пройти поза уваги світу, бо завтра може настати черга будь-якої з європейських країн через непомірні апетити окупанта. Докладніше про наслідки анексії Криму та особисті історії кримчан можна дізнатись тут: https://youarecrimea.com/.