Виправдовував ракетні удари по українських містах: СБУ затримала чиновника на Черкащині (ВІДЕО)

На Черкащині затримали чиновника, який закликав допомагати окупантам, виправдовував ракетні удари РФ по українських містах та вбивства цивільних громадян.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Після початку повномасштабного вторгнення він "розгорнув" агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні "тези" наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, чиновник закликав допомагати російським окупантам у захопленні Черкащини, а також заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі.

Правоохоронці провели обшук в установі, де працював фігурант, та виявили у зловмисника мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську.