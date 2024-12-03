- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Власник Telegram-каналу "Джокер" Роман Кравець залишив Україну
Роман Кравець, який називає себе власником Telegram-каналу "Джокер" 26 жовтня 2024 року залишив Україну і з того часу перебуває в Європі. Як повідомляє "Обозреватель", Кравець виїхав з країни після переписки з журналісткою видання Hromadske. В опублікованому 20 листопада розслідуванні вона серед іншого повідомила, що той отримав "білий квиток", знаходячись за кордоном.
У показаній довідці військово-лікарської комісії Голосіївського району Києва зазначено, що 16 липня 2024 року був проведений медичний огляд Романа Кравця, він був визнаний непридатним до військової служби з виключенням його з військового обліку. Однак зазначається, що в цей час, як з'ясували журналісти Hromadskе, сам він перебував за кордоном і не міг підписувати документи.
Довідка підписана головою ВЛК Голосіївського району Ольгою Соколовою та секретаркою комісії Ларисою Булавою. На ній також є начебто підпис самого Кравця, який ознайомився з висновком комісії. За даними "Детектор медіа", ця довідка є підробленою.
Як повідомило виданню джерело в комунальному некомерційному підприємстві "Консультативно-діагностичний центр" (тобто, в поліклініці) Голосіївського району, наказ про призначення Соколової головою ВЛК був виданий ТЦК лише 17 липня 2024 року (копія наказу є в розпорядженні "Детектора медіа", але на ньому немає частини з підписами і печаткою).
Приступила ж Соколова до роботи лише 18 липня, тобто через два дні після того, як нібито підписала довідку Кравця. В свою чергу, секретарка комісії була включена до її складу взагалі лише наступного місяця – 9 серпня, а фактично почала працювати 10 серпня. В липні вона взагалі не працювала в цій поліклініці.