Во Львовской области суд оправдал водителя, протащившего по земле патрульного, напавшего на его сына

Каменка-Бугский районный суд Львовской области 19 ноября оправдал мужчину, который в ходе конфликта с патрульным, напавшим на его сына, снимавшего видео из машины, протащил ухватившегося за автомобиль полицейского по земле. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Инцидент произошел еще 14 сентября 2020 года на стационарном посту "Замок" в селе Великоселки Каменка-Бугского района. Тогда патрульная полиция остановила автомобиль на литовских номерах.

Водителя попросили предоставить страховой полис на машину, однако тот стал утверждать, что такой полис на автомобиль с иностранной регистрацией не нужен и что месяцем ранее он выиграл суд по этому вопросу.

Полицейский, однако, настаивал на своем, в грубой форме указав, что водитель не прав. В видеоролике, которое описывает издание, силовик советует водителю уезжать за границу, если ему что-то не нравится, а также угрожает сжечь ему машину. Обвиняемый также ответил ненормативной лексикой, призвав полицейского снять "и не позорить" свою форму.

Затем инспектор отошел от водителя в сторону КПП. Но после этого полицейский якобы услышал брань в свой адрес от сына водителя и потребовал, чтобы тот вышел из машины для оформления админпротокола за такое нарушение. Инспектор попытался вытащить сына мужчины из автомобиля, хотя тот отрицал, что что-то говорил.

В итоге обвиняемый начал движение, а державшийся за дверь инспектор потерял равновесие и потянулся за машиной, ухватившись за кузов. Также на дверях проехался еще один не упавший сотрудник полиции. Согласно материалам дела, авто протянуло полицейских около 10 метров и остановилось.

Несовершеннолетний сын водителя рассказал суду, что полицейский вел себя очень агрессивно, обижал отца, поэтому отец попросил его вести видеосъемку, что он и делал. Когда полицейский уже отпустил их и напоследок выругался, сын не сдержался и пообещал силовику, что тот станет "звездой YouTubе".

После этого полицейский снова подбежал, открыл дверь и стал тянуть парня из машины, порвал футболку и поцарапал его, пытаясь отобрать телефон и удалить видео. При этом никаких требований выходить из машины он не озвучивал.

Отмечается, что на предплечье сына водителя осталось три синяка от руки полицейского. У самого инспектора в результате протягивания машиной по асфальту также остались кровоподтеки и были порваны штаны.

Через 10 дней после инцидента несовершеннолетнего студента привлекли к административной ответственности за злостное неповиновение сотруднику полиции, наказав штрафом в 136 грн. Однако 11 мая 2021 года это решение отменил Львовский апелляционный суд, и дело закрыли из-за отсутствия состава админнарушения.

Суд принял во внимание отсутствие доказательств, что сотрудник полиции высказывал какие-либо законные предписания или требования, поскольку, ничего не объясняя, правоохранитель бросился выламывать дверь и вытаскивать парня из машины.

Это решение суда апелляционной инстанции сыграло роль в уголовном деле против отца-водителя. Районный суд пришел к выводу, что действия полицейского по фамилии Зворский в отношении сына обвиняемого не имели каких-либо достаточных оснований.

Суд учел мгновенное, без предупреждения применение полицейским физической силы в отношении сына обвиняемого, пребывание обвиняемого за рулем автомобиля и короткое время, в течение которого происходили события. Учитывая это, действия обвиняемого расценены как рефлекторная реакция, а не сознательное сопротивление представителю правоохранительного органа.

Суд посчитал, что действия обвиняемого хоть и не соответствовали правилам дорожного движения, где предусмотрена обязанность водителя перед началом движения убедиться, что это будет безопасно, но все же не представляют собой состав преступления по статье 342 Уголовного кодекса, поскольку цель таких действий не заключалась в противодействии законной деятельности полиции.

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