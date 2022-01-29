Военкоматы должны превратиться в рекрутинговые центры – министр обороны

Бывшие военкоматы должны реформироваться в удобные рекрутинговые центры, наподобие центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

"Мы начали трансформацию Минобороны по направлениям, которые я назвал при назначении на должность, а также продолжаем реформу сектора обороны. В частности, один из блоков – это цифровая трансформация, которая касается и управленческих процессов, и применения войск на поле боя. Мы уже сделали ряд шагов, чтобы в нашей армии вскоре появились автоматизированные системы управления войсками всех уровней – от стратегического до тактического", – рассказал министр.

Глава Минобороны отметил, что оборонное ведомство уже готовит пакет решений, чтобы превратить бывшие военкоматы в аналоги ЦПАУ.

"Пилотный проект такого "Милитари ЦПАУ" мы уже отрабатываем на примере одного из центров комплектования в Киеве. По нашему замыслу, экс-военкоматы должны превратиться в удобные рекрутинговые центры. В частности, для нужд ТрО (Территориальной обороны – Delo.ua). Для этого совместно с Минцифры мы уже подготовили проект, который объединит центр комплектования и гражданский ЦПАУ", – сообщил Резников.

Кроме этого, он добавил, что идет работа над разработкой проекта закона о Силах Киберобороны – новом направлении, которое должно увеличить возможности Украины.

"В целом мы планируем комплекс мер, чтобы сделать службу в ВСУ привлекательной и конкурентной. Перейти от контрактной армии к профессиональной", – подытожил Министр.

Стоит отметить, что в декабре Кабмин внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу.

В частности, название военных комиссариатов сменили на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А должности военных комиссаров – на руководителей терцентров комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны планируют автоматизировать процесс военного учета украинцев. Процедуру хотят перевести в онлайн-формат, что сделает процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным.