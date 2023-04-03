- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Все більше українців повертається з Європи додому
До України за 2 квітня добу вʼїхало 58 тисяч громадян.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
"За добу 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів, пасажиропотік відносно попередньої доби зріс ще на 2 тисячі осіб. Найактивнішим був рух через українсько-польський кордон – його перетнули 69 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.
Водночас з України минулої доби вибули 35 тисяч осіб, 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До України за минулу добу прослідували 62 тисячі осіб, 58 тисяч з них – наші співвітчизники, оформлено 89 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 7 осіб – 4 з них намагалися перейти у пунктах пропуску, ще 3 особи затримані поза пунктами перетину.
Також на виїзд не пропущено 6 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів.
Нагадаємо, кількість людей, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались виїхати нелегально за кордон, значно зменшилась.