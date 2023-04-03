Все більше українців повертається з Європи додому

До України за 2 квітня добу вʼїхало 58 тисяч громадян.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

"За добу 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів, пасажиропотік відносно попередньої доби зріс ще на 2 тисячі осіб. Найактивнішим був рух через українсько-польський кордон – його перетнули 69 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Водночас з України минулої доби вибули 35 тисяч осіб, 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 62 тисячі осіб, 58 тисяч з них – наші співвітчизники, оформлено 89 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 7 осіб – 4 з них намагалися перейти у пунктах пропуску, ще 3 особи затримані поза пунктами перетину.

Також на виїзд не пропущено 6 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів.

Нагадаємо, кількість людей, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались виїхати нелегально за кордон, значно зменшилась.