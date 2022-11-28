Херсонщина зазнала за добу 30 ворожих обстрілів. Є загиблі

За добу російські загарбники обстріляли Херсонську область 30 разів, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. В результаті загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня важкості.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Херсонський район – російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники били по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу", – написав він.

Крім того, в Бериславському районі окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.

Нагадаємо, нещодавно розвідка Великобританії повідомила, що попри звільнення, Херсон залишається вразливим для російської артилерії і щодня зазнає обстрілів, зокрема, з "Градів". Лише 24 листопада в місті загинули 10 осіб, а 27 листопада в цьому районі було зафіксовано 54 обстріли.