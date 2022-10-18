Хто стоїть за "ветераном" Михайлом Майманом та чому йому вдається уникати покарання за злочини — ЗМІ

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Останнім часом у ЗМІ все частіше почали з'являтися повідомлення про те, що силовики "штормлять" волонтерів, підозрюючи їх у неохайності, розбазарюванні гуманітарної допомоги, а часом і у крадіжці. Щоразу на захист волонтерів постають тисячі людей, публічних особистостей, закликаючи до справедливості. Слід зазначити, що за фактом більшість цих справ навіть не доходять до суду - перевірки доводять непричетність волонтерів до приладів, що приписуються, і справедливість тріумфує.

Але, як кажуть, кожна медаль має дві сторони – є в Україні й такі "волонтери" та "ветерани", які роками залишаються безкарними незважаючи на відкриті діловодства та конкретні свідчення свідків, які говорять про це публічно.

Один із таких антигероїв – Михайло Майман, він же Помогайбо, людина, яка публічно представляється волонтером та ветераном війни з Росією. Він уже не раз ставав героєм скандальних публікацій, його неодноразово затримували правоохоронні органи, а найсвіжіше судове засідання про побиття жінки має розглядатися 25 жовтня у Голосіївському суді Києва. Незважаючи на це, Майман продовжує перебувати на волі і намагається виставити себе жертвою, заявляючи, що його на замовлення колишнього адвоката викрали за наказом Рамзана Кадирова.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна.

Зважаючи на те, що про Михайла Маймана (Помогайбо) говорять ті, хто з ним особисто знайомий, складається стійке переконання, що він пропалений аферист. Складно уявити, що багатьом вельми шанованим людям одночасно спало на думку обмовити ветерана війни з Росією на рівному місці. Так не буває. У списку свідків - спортсмени, адвокати, волонтери, журналісти та блогери і навіть колишня дружина Михайла, яка, до речі, і "подарувала" йому єврейське прізвище, чим він згодом всіляко козирав і не соромився називати себе євреєм, що не є правдою.

Відомий одеський журналіст та блогер Стас Домбровський у своєму розслідуванні говорить Маймані так. "Я не чув від Михайла Маймана жодного слова правди. Які б я запитання йому не ставив - все виявляється брехнею".

Президент федерації боксу Києва Кирило Шевченко знайомий із Майманом багато років, мало не з дитинства і в розмові з журналістом не зміг сказати нічого доброго про нього.

"Знаю його з дитинства, ми разом жили по сусідству. Не дружили, але були знайомі. Тісно мене з ним звів один із моїх друзів у 2014 році. Я людям довіряю і прийняв Михайла як свого – повірив його історії про війну. Коли він виїхав із України, багато йому допомагав, слав гроші", - розповідає Шевченко.

За словами Шевченка, коли почалася війна, йому зателефонував Майман і палко переконував, що треба створювати батальйон, захищати Україну, але при цьому переконував, що саме він має стати комбатом.

"Я погодився і відповів, що мовляв, не питання, я буду твоїм першим заступником, тим більше, що 80% батальйону це були мої хлопці, боксери, які прийшли на захист Києва, - згадує Шевченко, і додає, що сам Майман постійно твердив про те, що у війні не можна красти.

Проте майже відразу ж слова Маймана розійшлися зі справами.

"До мене приїхали британські добровольці служити в батальйон, але побачивши Мишу, відмовилися служити під його керівництвом. Закінчилося тим, що він украв у них прилад нічного бачення, який коштує 25 тисяч фунтів", - каже Шевченко.

Президент федерації боксу вважає, що Майман-Помогайбо є професійним аферистом, який вміло втирається до людей у довіру. "Проблема чесних людей у тому, що вони думають, що люди навколо них такі ж чесні", – каже Шевченко, відповідаючи на запитання, чому Майман залишається досі безкарним.

Крадіжка прізвища

Коли Михайло Майман розпочинав свій творчий шлях, він носив інше, українське прізвище Помогайбо. Однак, одружившись з Сарі Майман, він раптово присвоїв її прізвище собі. Як стверджує сама Сара – без її дозволу.

"У Михайла завжди були проблеми із законом, - каже Іван Залізняк, екс-боєць полку "Азов". а нині службовець батальйону "Традиції та порядок". – “Він, напевно, тому й узяв прізвище Сари собі. Сам він мені цього не говорив, але я думаю, що він використовував це прізвище як захист від зовнішнього тиску. До євреїв в Україні все ж таки тепле ставлення. Можливо, він думав, що йому щось прощатиметься через те, що єврей".

Залізняк згадує, що до зміни прізвища Майман-Помогайбо вдавався до схожого трюку - говорив оточуючим, що він рідний племінник шановного в Одесі вихідця з республіки Ічкерія.

"Моє прізвище він надав без дозволу. Я дізналася про це постфактум", - каже колишня дружина Маймана Сара. – "Коли я запитала його, чому він мені нічого не сказав, то мені покрутили пальцем біля скроні та заявили, що “Прізвище це наше народне надбання".

Михайло – зручний інструмент

Відомий український адвокат, а нині доброволець Андрій Циганков колись представляв інтереси Михайла Маймана у судах, проте їхні дороги швидко розійшлися і тепер ворогують.

"Я завжди казав Мишкові, що адвокат – не спільник. Якщо адвокат бачить, що клієнт починає залучати адвоката до злочинної діяльності, а в даному випадку ми говоримо про мародерство, то захисник не буде поруч перебувати. Тим більше, що Мишко перейшов усі "червоні лінії" і почав загрожувати особисто мені та моїй родині силою зброї".

Циганков каже , що є безліч фактів, які прямо доводять, що Михайло Майман – мародер.

"Є свідчення людей, які ходили з ним у воєнізовані походи, але тільки вони були на передку, а Мишко – ні. Він рятував насамперед броньовик, а не людей. Люди для нього завжди були витратним матеріалом, – розповідає адвокат.

Ще однією причиною ненависті з боку Маймана Циганков називає те, що "ветерана" позбавили можливості використовувати ДФТГ (Добровольчі формування територіальних громад) та гуманітарну допомогу для себе".

"На відміну від багатьох інших, я зайнявся цим системно. Хочу довести та доведу, що він злочинець", - каже адвокат.

Циганков вважає , що безкарність Михайла Маймана може бути ознакою того, що "ветеран" – зручний інструмент для певних держструктур.

"Він дуже зручний інструмент для державних структур. Він готовий говорити про те, про що його просять. Тобто те, що будь-яка осудна людина посоромиться розповісти, Майман дає це як свідчення. І не переймається наслідками".

Іван Залізняк взагалі вважає , що Михайло – позаштатний агент українських спецслужб.

"Дивно коли на людині стільки всього висить, а проблем із законом у неї не виникає", - каже ветеран і принагідно згадує історію про те, як Майман вкрав каски та бронежилети у відомої волонтерки Орести Бріт.