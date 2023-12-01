Як долучитись до благодійної акції «Кожен може бути Миколайчиком»

У переддень свята Святого Миколая всі люди стають трішки сентиментальними, починають вірити у дива і навіть самі намагаються стати чарівниками

Святий Миколай теж колись був звичайною людиною. Коли він ледь досяг повноліття, його батьки покинули цей світ, залишивши сину чималий спадок. І все своє майно Миколай роздав нужденним. Згодом він став священиком і продовжував допомагати людям. Коли Миколай постав перед Богом, той запитав, чого він хоче. Миколай попросив у нього бодай один раз на рік сходити на землю та обдаровувати діточок. Відтоді в одну ніч у грудні Святий Миколай сходить із небес на землю і робить подарунки. А тепер кожен може долучитися до святкової місії.

Пам’ятаєте, як у дитинстві билося серденько і сяяли оченята, коли у День Святого Миколая знаходили під подушкою гостинець? Подаруйте такі емоції дітям із дитячих будинків. Благодійну акцію «Кожен може бути Миколайчиком» ініціювала мережа магазинів сімейного шопінгу «Територія мінімальних цін». Долучайтеся до акції!

Стати благодійником просто:

1. Перейдіть за посиланням і заповніть анкету

2. Залиште свій номер телефону у форматі 380…

3. Надайте згоду на списання ваших бонусів у повному обсязі

Всі списані бонуси торговельна мережа конвертує в гривні у розрахунку 10 бонусів = 5 грн. На зібрані кошти придбають подарунки та передадуть малечі, якою опікуються:

– Спілка багатодітних родин «Берегиня»

– МБФ «Дім Добрих Справ»

– Дитячий будинок «Надія»

«Територія мінімальних цін» спише поточний баланс у повному обсязі і обіцяє звітувати за витрачені гроші на сайті termincin.com

Витративши таким чином бонуси, ви допоможете заповнити життя дітей з тяжкою долею радістю та вірою в добро. Станьте Святим Миколаєм – творіть добро, і воно обов’язково до вас повернеться! Ви ж були чемними цього року? Чудотворець вас за це обов’язково винагородить!