Як відправити адресну посилку на звільнені території

Для відправлення адресної посилки рідним на нещодавно визволені території українці можуть звертатися до волонтерської організації.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Місто чи село, де живуть ваші рідні, звільнили від загарбників. Як допомогти близьким людям, котрі в таких умовах часто потребують найнеобхіднішого: продуктів харчування, ліків, предметів гігієни? Адже через тимчасову відсутність стабільної логістики люди не завжди можуть дістатися до міста, щоб придбати необхідні речі. Один з дієвих варіантів — звернутися до волонтерської організації, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних або передасть зібрану вами посилку безпосередньо із рук у руки", - зазначили у Мінреінтеграції.

Там зауважують, що для передачі адресної гуманітарної допомоги на звільнені території рекомендується зателефонувати до волонтерського центру Help people за номером телефону: (068) 501-69-66.

Далі необхідно зібрати посилку й надати всі необхідні дані про людину, якій буде відправлена допомога.

Зазначається, що регіональні координатори зможуть надіслати вантажі лише за умов, якщо сформується певна кількість заявок для конкретного місця призначення або в тому напрямку попутно слідуватиме масштабний гуманітарний вантаж. Передача посилки можлива також у разі організації з тих місць евакуації.

Залишити заявку на відправлення адресної гумдопомоги можна й через цілодобову гарячу лінію з кризових питань Мінреінтеграції за номерами: 1548 та (096)078-84-33. Така заявка буде передана волонтерам.

"Увага! Ця послуга абсолютно безкоштовна. Якщо з вас хтось вимагає гроші, зателефонуйте нам за вказаними в інфографіці номерами телефонів", — підкреслили в Мінреінтеграції.

Зазначимо, "Нова пошта" вже відновила доставку посилок в Ізюм Харківської області.

Крім того, відновили роботу відділення і в іншому звільненому від російської окупації місті Харківської області - Балаклії.