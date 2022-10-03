Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Як відправити адресну посилку на звільнені території

Як відправити адресну посилку на звільнені території

Для відправлення адресної посилки рідним на нещодавно визволені території українці можуть звертатися до волонтерської організації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Місто чи село, де живуть ваші рідні, звільнили від загарбників. Як допомогти близьким людям, котрі в таких умовах часто потребують найнеобхіднішого: продуктів харчування, ліків, предметів гігієни? Адже через тимчасову відсутність стабільної логістики люди не завжди можуть дістатися до міста, щоб придбати необхідні речі. Один з дієвих варіантів — звернутися до волонтерської організації, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних або передасть зібрану вами посилку безпосередньо із рук у руки", - зазначили у Мінреінтеграції.

Там зауважують, що для передачі адресної гуманітарної допомоги на звільнені території рекомендується зателефонувати до волонтерського центру Help people за номером телефону: (068) 501-69-66.

Далі необхідно зібрати посилку й надати всі необхідні дані про людину, якій буде відправлена допомога.

Зазначається, що регіональні координатори зможуть надіслати вантажі лише за умов, якщо сформується певна кількість заявок для конкретного місця призначення або в тому напрямку попутно слідуватиме масштабний гуманітарний вантаж. Передача посилки можлива також у разі організації з тих місць евакуації.

Залишити заявку на відправлення адресної гумдопомоги можна й через цілодобову гарячу лінію з кризових питань Мінреінтеграції за номерами: 1548 та (096)078-84-33. Така заявка буде передана волонтерам.

Фото 2 — Як відправити адресну посилку на звільнені території

"Увага! Ця послуга абсолютно безкоштовна. Якщо з вас хтось вимагає гроші, зателефонуйте нам за вказаними в інфографіці номерами телефонів", — підкреслили в Мінреінтеграції.

Зазначимо, "Нова пошта" вже відновила доставку посилок в Ізюм Харківської області.

Крім того, відновили роботу відділення і в іншому звільненому від російської окупації місті Харківської області - Балаклії.

Автор:
Світлана Манько