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Які ціни на продукти на окупованих територіях
На окупованих територіях росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Натомість мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів.
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.
"На краще життя очікували "ждуни" Луганщини, коли до них завітала Росія. Однак отримали пограбування власних кишень", - йдеться у повідомленні.
Захопивши весь агарний сектор регіону, росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Та навіть не залишили їх на рівні зими 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Уряду України території, на окупованій частині Луганщини деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче.
Зокрема, це картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина.
Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:
- яловичина на 86,34 %,
- цукор кристалічний на 83,38 %,
- олія соняшникова на 77,97 %,
- сметана на 67,09 %,
- капуста білокачанна на 64,55 %,
- морква на 59,08 %,
- макаронні вироби на 56,46 %,
- борошно пшеничне на 55,08 %,
- масло вершкове на 54,11 %,
- яйця курячі на 42,65 %.
Більш як на третину вищі ціни на батон та хліб житньо-пшеничний.
"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - підкреслюють в Луганській ОВА.
Нагадаємо, в Україні у вересні 2022 року споживча інфляція у місячному вимірі пришвидшилася до 1,9% (у серпні показник становив 1,1%), у річному — до 24,6% (із 23,8% у серпні). Основною причиною зростання цін залишаються наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.