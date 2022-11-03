Які ціни на продукти на окупованих територіях

На окупованих територіях росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Натомість мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів.

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Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

"На краще життя очікували "ждуни" Луганщини, коли до них завітала Росія. Однак отримали пограбування власних кишень", - йдеться у повідомленні.

Захопивши весь агарний сектор регіону, росіяни не знизили ціни на продукти харчування, як того обіцяли. Та навіть не залишили їх на рівні зими 2022 року.

У порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Уряду України території, на окупованій частині Луганщини деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче.

Зокрема, це картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина.

Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:

яловичина на 86,34 %,

цукор кристалічний на 83,38 %,

олія соняшникова на 77,97 %,

сметана на 67,09 %,

капуста білокачанна на 64,55 %,

морква на 59,08 %,

макаронні вироби на 56,46 %,

борошно пшеничне на 55,08 %,

масло вершкове на 54,11 %,

яйця курячі на 42,65 %.

Більш як на третину вищі ціни на батон та хліб житньо-пшеничний.

"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - підкреслюють в Луганській ОВА.

Нагадаємо, в Україні у вересні 2022 року споживча інфляція у місячному вимірі пришвидшилася до 1,9% (у серпні показник становив 1,1%), у річному — до 24,6% (із 23,8% у серпні). Основною причиною зростання цін залишаються наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.