З 1 грудня розпочнеться процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій

Процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій розпочнеться 1 грудня 2022 року.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони.

Зазначається, що відомство здійснило державну реєстрацію свого наказу №369 від 10 листопада 2022 року "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни – учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості".

"Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ з 1 грудня починають роботу комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України", - повідомили у Міноборони.

Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму, який доступний за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед країною, а також членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.