З початку війни Україна отримала понад понад $3 мільярди на гуманітарні цілі

Україна з початку повномасштабної війни отримала понад 3 млрд доларів міжнародної допомоги на гуманітарні цілі, що становить близько 75% від заявленої потреби.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), гуманітарні організації в Україні отримали понад 3 млрд доларів США. Це становить близько 75% від заявленої потреби", - йдеться у повыдомленні.

Зазначається, що майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів США.

Понад 1 млрд доларів США з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.

Ще 727 млн доларів США спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів США – на проєкти з охорони здоровʼя та 234 млн доларів США – на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.

За словами заступника Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів США. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.

Як повідомили в Мінреінтеграції, з початку війни відомство активно співпрацює з гуманітарною спільнотою, щоб якомога більше людей отримали критично важливу допомогу. Наразі міністерство реалізує спільні проєкти разом з UNHCR, OCHA, WFP, UNICEF, IOM, ICRC та іншими міжнародними гуманітарними операторами.

Нагадаємо, Мінреінтеграції ініціює створення інституту Уповноваженого з міжнародного гуманітарного права. Відповідний законопроєкт вже найближчими днями буде зареєстровано у Верховній Раді.