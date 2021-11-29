За 5 лет расходы на выплату зарплат госслужащим выросли втрое

За последние 5 лет в системе государственной службы численность сотрудников практически не изменилась. А вот расходы на выплату зарплат госработникам за этот же период выросли в три раза.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

Зарплаты госслужащих растут в рамках реформы системы оплаты труда в госорганах. В Минфине считают, что повышение окладов мотивирует госслужащих к эффективной и качественной работе.

Ермоличев, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, отметил, что средний размер заработной платы в государственном управлении не самый низкий в бюджетной сфере.

"Для этого рассмотрение вопроса о повышении должностных окладов государственным служащим должно осуществляться одновременно с анализом размеров оплаты труда других работников бюджетной сферы (отрасли образования, здравоохранения и т.д.)", — сказал замминистра.

Ермоличев добавил, что повышать зарплаты госслужащим важно для развития разных сфер. Он объяснил, что считает так, ведь от того, насколько качественно работает госслужащий, зависят и качественные изменения в обществе, в том числе в тех сферах, в которых этот специалист работает.

Тем временем данные соцопросов показали, что украинцы чаще всего решают сменить место работы из-за отсутствия повышения зарплаты, а также в связи с нехваткой возможностей для карьерного развития.

Почти у 50% опрошенных после смены работы зарплата поднималась, а у 32% оставалась без изменений. У 9,8% украинцев зарплата не менялась, но появились дополнительные опции (страхование, нематериальные поощрения и т.п.). У 8,5% специалистов после смены работы зарплата уменьшалась.

Кроме того, многим украинцам систематически задерживают зарплаты. Например, шахтерам. При этом государство начало постепенно погашать долги перед горняками. 1 ноября на государственные шахты Украины было перечислено 671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано ранее.