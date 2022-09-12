Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

За минулий тиждень понад 4 тисячі дітей шкільного віку повернулися до України

За минулий тиждень понад 4 тисячі дітей шкільного віку повернулися до України
Фото: depositphotos

Все більше дітей повертається в Україну із-за кордону. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. 

"За минулий тиждень із-за кордону повернулися понад 4 тисячі дітей шкільного віку. І це ще раз підтверджує, що українці незламні. Освітяни, діти, батьки, а також міжнародні колеги та партнери об’єдналися заради освіченого майбутнього нашої країни", – сказав голова МОН.

За даними міністерства, з 24 лютого російські бомбардування та обстріл пошкодили 2 480 освітніх закладів, з них 286 повністю зруйновано.

Нагадаємо, що у Київській області 86% закладів освіти працюватимуть в очному або змішаному форматі. 