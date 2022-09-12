- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
За минулий тиждень понад 4 тисячі дітей шкільного віку повернулися до України
Все більше дітей повертається в Україну із-за кордону.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
"За минулий тиждень із-за кордону повернулися понад 4 тисячі дітей шкільного віку. І це ще раз підтверджує, що українці незламні. Освітяни, діти, батьки, а також міжнародні колеги та партнери об’єдналися заради освіченого майбутнього нашої країни", – сказав голова МОН.
За даними міністерства, з 24 лютого російські бомбардування та обстріл пошкодили 2 480 освітніх закладів, з них 286 повністю зруйновано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що у Київській області 86% закладів освіти працюватимуть в очному або змішаному форматі.