За сприяння компанії Медведчука в безакцизному імпорті дистилятів судитимуть 14 закарпатських митників

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та скерувало до суду справу щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 мільйона гривень.

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Як нагадують у бюро, протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу депутата Верховної Ради Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.

В свою чергу, під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі та середні дистиляти як газовий конденсат, що дозволило організаторам схеми ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, що у квітні ДБР повідомило про підозру трьом працівникам зазначеного митного посту, через дії яких держбюджет втратив 7,8 мільйона гривень, а згодом підозру отримали ще десятеро, яким закидають сприяння в ухиленні від сплати 24 мільйонів гривень. Таким чином, з тих пір у справі з'явився ще один фігурант.

Зазначимо також, що в кінці травня отримав підозру в безпідставному виділенні лісу для маєтку Медведчука колишній голова Воловецької райадміністрації Закарпатської області.