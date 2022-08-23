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За тиждень поліція затримала ДРГ та 31 особу, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом
Департаменти стратегічних розслідувань та карного розшуку поліції за тиждень викрили одну диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) та затримав 31 особу, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом.
Взагалі від початку війни на території держави викрито 102 ДРГ і затримано 1669 осіб, повідомив перший замміністра МВС Євгеній Єнін.
"На сьогодні, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність, то за фактами співпраці громадян України з державою-агресором розпочато понад 1200 кримінальних проваджень, 204 – отримали повідомлення про підозру, до суду скеровано 100 кримінальних проваджень", – сказав він.
Єнін також додав, що напередодні Дня незалежності можлива активізація диверсійних груп для впливу на внутрішню безпеку держави, спроби сіяти паніку серед населення. Поліція продовжує працювати в посиленому режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на початку серпня ЗСУ знешкодили диверсійно-розвідувальні групи біля чотирьох населених пунктів у Луганській області. Щодня російські війська намагались створити сприятливі умови для посилення наступу.