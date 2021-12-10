"Закон об олигархах скоро вступит в силу": глава Минюста показал проект нового СИЗО во Львове (ФОТО)

Министр юстиции Денис Малюська опубликовал иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО. Его проектирование находится на финальном этапе. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что новое СИЗО во Львове построят за счет поступлений от "большой распродажи тюрем". Малюська добавил, что "большое строительство" тюрем начнется уже в скором времени.

Министр намекнул, для кого построят СИЗО, напомнив о деолигархизации и скором вступлении в силу соответствующего закона.

"Ну и чтобы два раза не вставать: до дня введения в действие закона об олигархах осталось 149 дней. "При чем здесь закон об олигархах?" — спросит кто-то. А как всегда ни при чем, отвечу я", — написал Малюська.

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Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что новый изолятор построят на западной окраине Львова (на улице Збыральний) на площади 8,3 га.

На территории СИЗО планируют обустроить прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных. На его территории будет современный спортзал.

Планируется строительство питомника и вольера для служебных собак. На территории изолятора будут построены ремонтные мастерские и гараж для автомобилей.

Напоминаем, по состоянию на конец ноября в Украине за пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах уплачено свыше 7 миллионов гривен. Малюська заявлял, что эта услуга стала пользоваться огромным спросом.

Первые платные камеры появились 8 мая 2020 года в СИЗО Киева. Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки — 2000 грн, за неделю — 8000 грн, за месяц — 12 тысяч грн.