Запретят передвигаться по стране: Кабмин утвердил ограничения на случай введения военного положения

Кабинет министров во время заседания 29 декабря утвердил порядок, согласно с которым будут вводить запрет или ограничения на выбор места пребывания гражданами, в случае введения военного положения в Украине.

В Кабмине отметили, что ограничение на передвижение граждан в условиях военного положение допускается и Конституцией Украины, а также рядом других законов.

"Проект постановления разработан с целью определения механизма реализации мероприятий по установлению военным командованием вместе с военными запрета или ограничения на выбор места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предусматривает, что ограничение на передвижение должно сопровождаться обоснованием необходимости такого решения.

Кроме того, нужно будет указывать сроки введения запрета или ограничения на выбор места жительства лиц, и составить список граждан, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания.

Населенные пункты, в которых вводится такой запрет, тоже должны будут объявлять заранее.

Еще в начале этого года в Верховной Раде заявляли, что нет оснований вводить военное положение в Украине. Но после этого появилась угроза масштабного военного вторжения России в Украину.

Немецкие СМИ опубликовали план возможного вторжения РФ в Украину со ссылкой на источники в НАТО.

Американский СМИ сообщали, что Россия планирует напасть на Украину 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество. Как видим, опасения источников этих медиа не подтвердились.