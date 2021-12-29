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Запретят передвигаться по стране: Кабмин утвердил ограничения на случай введения военного положения
Кабинет министров во время заседания 29 декабря утвердил порядок, согласно с которым будут вводить запрет или ограничения на выбор места пребывания гражданами, в случае введения военного положения в Украине.
В Кабмине отметили, что ограничение на передвижение граждан в условиях военного положение допускается и Конституцией Украины, а также рядом других законов.
"Проект постановления разработан с целью определения механизма реализации мероприятий по установлению военным командованием вместе с военными запрета или ограничения на выбор места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение", - говорится в пояснительной записке к документу.
Документ предусматривает, что ограничение на передвижение должно сопровождаться обоснованием необходимости такого решения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, нужно будет указывать сроки введения запрета или ограничения на выбор места жительства лиц, и составить список граждан, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания.
Населенные пункты, в которых вводится такой запрет, тоже должны будут объявлять заранее.
Еще в начале этого года в Верховной Раде заявляли, что нет оснований вводить военное положение в Украине. Но после этого появилась угроза масштабного военного вторжения России в Украину.
Немецкие СМИ опубликовали план возможного вторжения РФ в Украину со ссылкой на источники в НАТО.
Американский СМИ сообщали, что Россия планирует напасть на Украину 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество. Как видим, опасения источников этих медиа не подтвердились.