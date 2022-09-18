Жодного затишшя. Президент нагадав, що на фронті йде підготовка до звільнення наступних населених пунктів

Президент Володимир Зеленський заявив, що після ряду перемог ЗСУ враження у багатьох громадян про затишшя – помилкове. У регулярному вечірньому зверненні Зеленський сказав, що в ході нарад, які він проводить щодня, звучать ті самі назви населених пунктів, які звільнили українські захисники або незабаром це зроблять.

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"І завжди це час найважливіших для України слів. Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди", - сказав він.

"Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова", - наголосив президент.

Можливо, сказав Зеленський, "зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог у нас є певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати".

Нагадаємо, у нещодавно звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл громадян, яких вбили росіяни, коли місто було в окупації. Цей процес ще займе близько 2 тижнів. Не виключається, що в місті або в його околицях є й інші масові поховання людей, яких катували та вбили російські військові або колаборанти.