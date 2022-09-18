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Жодного затишшя. Президент нагадав, що на фронті йде підготовка до звільнення наступних населених пунктів
Президент Володимир Зеленський заявив, що після ряду перемог ЗСУ враження у багатьох громадян про затишшя – помилкове. У регулярному вечірньому зверненні Зеленський сказав, що в ході нарад, які він проводить щодня, звучать ті самі назви населених пунктів, які звільнили українські захисники або незабаром це зроблять.
"І завжди це час найважливіших для України слів. Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди", - сказав він.
"Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова", - наголосив президент.
Можливо, сказав Зеленський, "зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог у нас є певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у нещодавно звільненому Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл громадян, яких вбили росіяни, коли місто було в окупації. Цей процес ще займе близько 2 тижнів. Не виключається, що в місті або в його околицях є й інші масові поховання людей, яких катували та вбили російські військові або колаборанти.