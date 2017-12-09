Бой Ломаченко-Ригондо: прогноз букмекеров

09 декабря 2017, 16:35
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По мнению букмекеров, украинский чемпион является фаворитом поединка

Бой Ломаченко-Ригондо: прогноз букмекеров | Бокс | Дело Увеличить картинку

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко в США проведет бой против кубинца Гильермо Ригондо. Поединок состоится 9 декабря (рано утром 10 декабря по киевскому времени).

По мнению букмекеров, украинский чемпион является фаворитом этого поединка. На победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1,25, тогда как на успех Ригондо 4,33. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом 23,00.

Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Ломаченко оценивается коэффициентом 1,91, а победа по очкам 3,00. На досрочный успех Ригондо букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу кубинца решением судей 17,00.

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Бой Ломаченко-Ригондо: прогноз букмекеров | Бокс | Дело
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3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
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