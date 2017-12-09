Бой Ломаченко-Ригондо: прогноз букмекеров

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко в США проведет бой против кубинца Гильермо Ригондо. Поединок состоится 9 декабря (рано утром 10 декабря по киевскому времени).

По мнению букмекеров, украинский чемпион является фаворитом этого поединка. На победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1,25, тогда как на успех Ригондо — 4,33. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом — 23,00.

Что касается того, как именно завершится бой, то досрочная победа Ломаченко оценивается коэффициентом 1,91, а победа по очкам — 3,00. На досрочный успех Ригондо букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу кубинца решением судей — 17,00.