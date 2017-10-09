"Манчестер Сити" готов купить Месси за рекордные 400 миллионов евро

09 октября 2017, 09:18
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Если трансфер состоится, как о том пишут профильные издания, он станет рекордным в истории футбола — около 12 млрд грн в переводе на украинские деньги

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Клуб "Манчестер Сити" из Англии может заплатить рекордные в истории футбола €400 млн за популярного форварда Барселоны Лионеля Месси. Об этом сообщает испанское издание AS.

По данным источника, руководство "горожан" уже подготовило все необходимые для трансфера документы. Сейчас нападающий все еще находится на контракте у "Барсы" — договоренность действует до конца сезона 2017-2018 годов.

Официально Месси ничего не говорил о ситуации в нынешнем клубе, однако испанские СМИ неоднократно сообщали, что форвард не станет продлевать контракт с каталонским клубом из-за неопределенности с руководством компании.

Сейчас рекордным считается трансфер бразильского нападающего Неймара, который за €222 млн выкупил себя у Барселоны и перешел во французский ПСЖ.

В этом сезоне Месси забил в 14 матчах уже 16 голов и отметился несколькими результативными передачами.

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