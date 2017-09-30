Сборную Украины по тяжелой атлетике отстранили от ЧМ-2017

30 сентября 2017, 19:59
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины на год из-за допинга

Сборную Украины по тяжелой атлетике отстранили от ЧМ-2017 | Другие виды спорта | Дело Увеличить картинку

Сборная Украины по тяжелой атлетике не сможет принять участие в чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Соединенных Штатах Америки (Анахайме).

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины на год из-за допинга, сообщает официальный сайт IWF. Такое же наказание получили федерации тяжелой атлетики России, Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы, сообщает РБК-Украина.

У спортсменов всех перечисленных стран было не менее трех положительных результатов при повторном осмотре допинг-проб с Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по тяжелой атлетике может оказаться в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира в Анахайме (США). В частности, отмечалось, что специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики рассмотрит вопрос участия стран с многочисленными допинговыми нарушениями в чемпионате мира 2017 года. Ожидалось, что доклад комиссии будет представлен ​​исполнительному совету IWF в конце сентября 2017 года.

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Теги: спорт , чемпионат мира

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Сборную Украины по тяжелой атлетике отстранили от ЧМ-2017 | Другие виды спорта | Дело
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1 Динамо (Киев) 26 20 6 0 65-12 66
2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
14 Ильичевец (Мариуполь) 26 3 5 18 25-55 14
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