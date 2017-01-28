Украинка выиграла юниорский Australian Open

28 января 2017, 12:55
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Марта Костюк стала первой украинкой, которой удалось победить на юниорcком "Шлеме" впервые с 2010 года

Увеличить картинку Фото btu.org.ua

В Мельбурне завершился финальный матч юниорского турнира среди девушек Открытого чемпионата Австралии, в котором украинка Марта Костюк обыграла Ребеку Масарову из Швейцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 4:6.

По ходу матча украинка провалила второй сет но отлично смотрелась в первой и решающей третьей партии, обыгрывая грозную соперницу в концовках. Так, в первой партии Костюк выиграла два гейма подряд при счете 5:5, добыв победу в партии. А в третьем решающем сете Костюк вырвала победу также в концовке, взяв два гейма подряд после счета 4:4.

Матч продолжался почти два часа — 1 час 55 минут.

Australian Open был для 14-летней киевлянки дебютным турниром Большого Шлема среди юниоров. Украинка стала четвертой представительницей нашей страны, которой удалось завоевать трофей на подобных соревнованиях и первой с 2010 года. 6,5 лет назад Элина Свитолина праздновала победу на Ролан Гаррос, в 2004 — Катерина Бондаренко на Уимблдоне, а в 1991 чемпионом Ролан Гаррос стал Андрей Медведев.

Также Костюк стала лишь четвертой теннисисткой, начиная с 2000 года, которая выиграла юниорский "Шлем" в 14-летнем возрасте. Последней, отметим, была Лора Робсон в 2008 году на домашнем Уимблдоне. Благодаря сегодняшней победе Марта уже на следующей неделе войдет в Топ-10 юниорского рейтинга ITF.

По материалам: УНИАН
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Теги: теннис , спорт , австралия

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2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
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