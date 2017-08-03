Владимир Кличко завершил спортивную карьеру

  03 августа 2017, 12:00
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Владимир Кличко опубликовал видеообращение, в котором сообщил о завершении спортивной карьеры

Владимир Кличко завершил спортивную карьеру | Бокс | Дело Увеличить картинку

Владимир Кличко принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом говорится в его видеообращении, размещенном на официальном сайте.

"Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новому испытанию. Ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая", — сказал Кличко в видеообращении.

Решение означает, что Кличко отказывается от мачта-реванша с британцем Энтони Джошуа.

29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

Владимир Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Является олимпийским чемпионом 1996 года. Был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе.

По материалам: "Дело"
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Владимир Кличко завершил спортивную карьеру | Бокс | Дело
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4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
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