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Фондовые рынки
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Капитализация Apple превысила рекордные $3 трлн, но вскоре упала ниже этой отметки

Стоимость компании Apple, цены на акции
Apple подорожала из-за роста цен на свои акции. Фото: Gettyimages

Американская Apple Inc. стала первой в мире компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов. Такой отметки компания достигла во время торгов 3 января, когда цена акций выросла на 3% — до 182,8 доллара за штуку.

Как свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, по состоянию на утро 4 января капитализация компании опустилась до показателя в 2,986 триллиона долларов.

Фото 2 — Капитализация Apple превысила рекордные $3 трлн, но вскоре упала ниже этой отметки
Стоимость акций и капитализация компании Apple. Фото: Finance.yahoo

Снижение произошло вследствие падения цены на ценные бумаги Apple. Стоимость акций компании упала ниже 182 долларов за штуку.

В любом случае, Apple установила новый исторический рекорд, достигнув капитализации в 3 триллиона долларов, хоть и не на длительный период времени.

Примечательно, что нынешняя капитализация Apple превышает, например, ВВП таких развитых государств, как Великобритания или Франция.

Эксперты считают, что Apple стала самой дорогой компанией в мире благодаря постоянному потоку новых продуктов, привлекающих потребителей. 

На сегодняшний день инвесторы рассматривают компанию как относительно безопасное место для хранения своих денег благодаря постоянному росту продаж и значительному остатку денежных средств.

Отметим, что в начале 2021 года Apple потеряла титул самой дорогой компании в мире. Тогда ее место ненадолго заняла Microsoft. Позже, в октябре, Microsoft снова обогнала по стоимости Apple. 

И в первом, и во втором случае снижение стоимости Apple связано с перебоями поставок.

Автор:
Вита Молодан