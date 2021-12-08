Nestle продает акции L'Oreal на $10 млрд, сократив свою долю в компании до 20%

Швейцарская компания Nestle SA продает акции французской компании L'Oreal SA на $10 млрд, уменьшив свою долю до 20,1%. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Nestle продаст 22,3 млн акций по 400 евро каждая обратно компании L'Oreal. Последняя аннулирует выкупленные ценные бумаги.

В Nestle сообщили, что компания "по-прежнему полностью поддерживает стратегию производителя косметики и ее ценности". Nestle сохранит за собой две позиции в совете директоров L'Oreal.

Компании были связаны между собой более 40 лет. В 1974 году Nestle выкупила большую часть акций L'Oreal, чтобы защитить компанию от возможной французской национализации.

Эксперты давно предполагали, что Nestle продаст часть своей доли в L'Oreal, так как генеральный директор компании Марк Шнайдер начал проводить капитальные изменения в компании.

Это второй раз, когда Nestle продала часть своих акций обратно L'Oreal. В последний раз, в 2014 году, Nestle продавала 8% акций за 6 млрд евро.

Большая доля L'Oreal принадлежит семье Бетанкура Мейерса, которая является одной из самых богатых во Франции. Согласно сообщению L'Oreal, в результате сделки доля семьи будет увеличена с 33,3% до 34,7%.

Ранее, в июне 2021 года, в Nestle заявили, что более 60% ее продуктов не соответствуют критериям здорового питания. Около 70% пищевых продуктов не соответствовали требованиям, как и 96% напитков, за исключением чистого кофе.

99% портфеля кондитерских изделий и мороженого также не соответствовали стандарту.

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