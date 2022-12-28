НКЦПФР додала до реєстру шахрайських інвестпроєктів ще вісім сайтів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісім сайтів, ідеться у повідомленні фінрегулятора.

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Зокрема, список було доповнено наступними сумнівними проєктами: PowerTrend (prtrend.org), Umarkets (umarkets.net), ORA SMART (oraqsmart.com), Grand Capital (rus.grandcapital.trading), Pelliron (pelliron.com.ua, pelliron.all.biz).

Також у перелік потрапили бізнес-школа OST UP CHUK (ostupchuk.com), навчально-консультаційний центр WestFitGroup (westfitgroup.tilda.ws) та "Система Bitbon" (bitbon.space).

Повний перелік імовірно шахрайських проєктів можна знайти на сайті комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі ж відсутності інформації про певний сумнівний сайт НКЦПФР радить самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності за десятьма ознаками.

Нагадаємо, що останній раз комісія переглядала список сумнівних інвестпроєктів у вересні, додавши до нього такі ресурси як Fox Finance, ForexClub Libertex та BTG Capital. Наразі ж, таким чином, прелелік розширився вже до 145 позицій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com