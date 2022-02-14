Украинские евробонды снова упали в цене

Стоимость украинских еврооблигаций 14 февраля снизилась на 2,2 – 41,1%. Как передает Bloomberg, причиной падения цен стала безрезультатная встреча советников лидеров "нормандской четверки", а также призыв США к своим гражданам покинуть Украину.

По информации издания, если еще в четверг, 10 февраля, снизившийся и уменьшившийся диапазон доходности к погашению составлял 9,5 – 11,9% годовых, то вечером 11 февраля он поднялся и расширился до 10,1 – 15, 9% годовых.

Помимо этого, кривая доходности снова продемонстрировала ярко выраженную инверсию (ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").

Доходность к погашению "кратчайших" долларовых бумаг с погашением в сентябре этого года выросла до 15,9% годовых, с погашением в 2023 году – до 13,5%, а в сентябре 2024 года – до 13%.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2025 году повысилась до 12,2%, в 2026 году – до 11,5%, в 2027 году – 11%, в 2028 году – 10,4%.

Доходность к погашению "длиннейших" долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах поднялась на 0,6 процентного пункта, до 10,2 – 10,1% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро снизилась в пятницу на 2,9 — 3,4%, что привело к увеличению ставок бумаг с погашением в 2026 году с 8,2% до 8,7%, а с погашением в 2030 году – со 103% до 11,3% годовых.

Ухудшения настроений инвесторов повлияли на цену ВВП-варрантов Украины – их стоимость снизилась на 4,65%, до 71,6% номинала.

Напомним, в январе на фоне информации о возможном вторжении российских войск в Украину на западных биржах украинские евробонды резко упали в цене. Их доходность на вторичном рынке превышала более 9% по долгосрочным бумагам, а по краткосрочным – 25%.

Так, вечером 14 января облигации с погашением в сентябре 2022 года торговались с доходностью 19,5%. Котировки облигаций со сроком погашения в 2026, 2027 и 2032 годах также обрушились.