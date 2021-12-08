Вклады украинцев в гособлигации выросли до исторического рекорда, — НБУ

Вклады украинцев в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума — 24 млрд грн во всех валютах. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Он считает, что украинцы начали активнее инвестировать в ОВГЗ, так как гособлигации дают более привлекательную доходность по сравнению с другими финансовыми инструментами. При этом инвестиции физлиц почти поровну делятся на гривневые и валютные ОВГЗ.

В то же время нерезиденты продолжают сокращать портфель ОВГЗ. По состоянию на начало декабря инвестиции иностранцев в гособлигации достигли 10-месячного минимума, составив около 91 млрд грн.

"Это отражает ухудшение иностранными инвесторами оценки суверенных рисков на фоне негативного информационного поля", — констатировал Данилишин.

Он добавил, что с 29 ноября по 10 декабря рост ОВГЗ в собственности банков составил 3,9 млрд грн. Это позволило компенсировать сокращение вложений в ОВГЗ юридических лиц и нерезидентов, которые за неделю уменьшили свои портфели на 2,3 млрд грн и на 0,6 млрд грн соответственно.

Напоминаем, президент Владимир Зеленский тоже инвестирует в гособлигации. В июне 2021 года он приобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,774 млн грн.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ведомство работает над созданием цивилизованного вторичного рынка ОВГЗ. По его словам, среди целей Минфина — исключение случаев, когда некоторые участники рынка манипулируют ситуацией, пытаясь искусственно создать лучшие для себя условия.

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