10 худших устройств 2017 года: от вилки с шумоподавлением до кепки с динамиками

Издание Engadget составило рейтинг самых неудачных устройств уходящего 2017 года. В него попали как довольно необычные решения никому неизвестных компаний, так и фейлы именитых производителей.

Соковыжималка Juicero

Первым стала соковыжималка американской компании Juicero, которая выжимает сок не из фруктов, а из специальных пакетов с фруктовой смесью. Новинка привлекла около $120 млн инвестиций, а цена составила сначала около $700, а затем упала до $400. Пакеты же с "соком" Juicero оценивались от $4 до $10 за штуку. В апреле Bloomberg опубликовало материал о стартапе, рассказав, что соковыжималка не нужна — сок из пакетов можно с тем же успехом выжимать руками. В сентябре Juicero объявила о закрытии.

"Умные" часы LG Watch Style

По мнению журналистов Engadget, "умные" часы LG Watch Style также достойны звания худшего устройства года. Издание назвало дизайн часов "тусклым", а также отметило, что LG Watch Style не могут проработать без подзарядки и 24 часов.

Киоски для хранения еды Bodega

Bodega — стартап, который разработал автоматические киоски с товарами первой необходимости: снеками, макаронами, сладостями, канцтоварами и другими. По задумке компании, такие боксы должны стоять в многоквартирных домах и спортзалах. Чтобы забрать покупку из бокса и оплатить товар, покупатель должен использовать приложение: привязать к нему банковскую карту и получить трехзначный код доступа.

По мнению Engadget, автоматы Bodega решают "проблему, которой не существует": сходить в магазин или заказать доставку товаров намного проще.

Кепки с динамиками Atari

Компания Atari разработала кепку с колонками в козырьке за $130. "Один из продуктов, которые заставляют вас задавать вопрос "Зачем?", — описали Atari Speakerhat журналисты Engadget. КепкаAtari Speakerhat — это фактически обычная кепка-бейсболка со встроенным Bluetooth-динамиком и микрофоном — можно слушать музыку и разговаривать со своей кепкой во время пробежки.

Вилка для рамена от Nissin

В 2017 году японская Nissin представила вилку для рамена, которая подавляет шум от поедания лапши. Стоит это устройство от $130. Этот девайс приглушает звуки, издаваемые человеком, который ест рамен — традиционное японское блюдо из рисовой лапши, бульона и добавок (мяса, овощей). Вилка связывается с приложением на смартфоне, которое начинает издавать звуки определенной длины волны, чтобы загасить "хлюпающее" звучание при поедании рамена. При этом батареи вилки хватает на час и она не водонепроницаемая.

Голосовой ассистент Samsung Bixby

В марте Samsung официально представила цифрового ассистента Bixby. По мнению Engadget, недоработанный "помощник" для смартфонов S8 значительно проигрывает, например, Google Assistant. Во-первых, он не был доступен публике еще добрых три месяца после того, как вышли модели Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Во-вторых, работал неидеально (к примеру, тратил очень много времени на ответы на команды) — его обзору команда издания посвятила отдельную статью.

Беспроводные наушники Google Pixel Buds

По мнению Engadget, устройство оказалось почти бесполезным: наушники не заглушают внешний шум, их невозможно с первого раза поместить в чехол-зарядку, а переводчик работает только при надежном подключении к интернету и только с некоторыми смартфонами. Что же касается перевода — для него требуется хорошее интернет-соединение, иначе перевод замедляется, кроме того, он основан на Google Translate, который известен своими особенностями в работе с идиомами и любым небуквальным текстом.

Маска Hushme

Издание раскритиковало украинский гаджет за внешний вид и за то, что он противоречит своей же изначальной идее: не привлекать внимание окружающих своими разговорами.

"Одно из самых нелепых устройств, которые мы видели в этом году", — так в Engadget охарактеризовали разработку Hushme. Маска должна поглощать звуки телефонного разговора, чтобы говорящий не мешал окружающим. Стоимость устройства составляет около 189$, проекту удалось собрать на Kickstarter более $71 тыс.