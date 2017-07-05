Как правительство намерено обеспечить качественный 4G в Украине

В прошлом году компания OpenSignal провела международное исследование, согласно которому Украина вошла в пятерку стран с наихудшим покрытием мобильным интернетом в мире. Оно и неудивительно. Ведь одним из основных критериев оценки компании было покрытие страны сетями стандартов связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколений. И тут Украине, конечно, хвастаться было нечем. 3G-связь в нашей стране появилась через шесть лет после того, как в мире была запущена первая коммерческая сеть уже следующего, четвертого поколения.

На данный момент, когда в мире количество работающих LTE-сетей (4G) перевалило за 500, Украина наконец-то тоже потихоньку выходит на финишную прямую, внедрения у себя этот стандарт мобильной связи. Естественно, как и многие прогрессивные и инновационные процессы в нашей стране, этот вопрос не обходится без участия политики и подковерных игр. В конце июня была попытка приостановить процесс внедрения новой технологии. К процессу даже были привлечены парламентарии и органы прокуратуры.

Борьба диапазонов

Однако во вторник, 4 июля, свое слово сказало правительство. На своем заседании оно утвердило условия внедрения в Украине 4G, которые учитывают требования к работе операторов, условия проведения тендеров на продажу лицензий, механизм компенсации за конверсию и стоимость самих лицензий.

"Как ожидается, начальная стоимость лицензий 4G составит около 6,3 млрд грн: 2,3 млрд грн за диапазон 2600 МГц и 4 млрд грн — 1800 МГц", — сообщается на сайте Кабмина.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в Украине пять диапазонов частот, пригодных для внедрения связи четвертого поколения: 2600 МГц, 2300 МГц, 1800 МГц, 900 МГц и 800 МГц.

Однако на данном этапе внедрения нового стандарта речь идет о задействовании 2600-го и 1800-го диапазонов. Так, в первом из них частоты на данный момент занимает принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову компания "ММДС-Украина".

Еще весной этого года с компанией была достигнута договоренность о возвращении части частот в обмен на компенсацию ей порядка 25% начальной стоимости частот, которую должны будут заплатить покупатели частотного ресурса. Именно эти частоты, согласно плану регулятора, и будут первыми выставлены на конкурс.

При этом сами украинские операторы более приоритетным диапазоном называют 1800-й, в котором сейчас работают мобильные GSM-сети. Тройка основных игроков мобильного рынка — "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell — уже договорились о проведении перераспределения (рефарминге) частот в этом диапазоне, которое поможет более эффективно внедрить 4G-связь. Этот диапазон выставят на конкурс вторым.

Всего же ожидается, что на двух тендерах будет выставлено 230 МГц спектра, из которых 120 МГц будет закреплено за тремя основными мобильными операторами, а остальное будет предложено в свободную продажу.

Что касается трех других пригодных диапазонов, то, как отмечают в НКРСИ, в 2300-м на данный момент отсутствует согласие действующих пользователей на его освобождение, в 900-м — также нужно согласие работающих в нем операторов, среди которых и спецпользователи. Наиболее сложным в комиссии называют 800-й диапазон, его освобождение упирается, в том числе и в отключение аналогового телесигнала и полный переход Украины на цифровое эфирное телевидение. Завершение этого процесса тормозится в стране уже не первый год. Так на заседании 4 июля Кабмин снова отодвинул срок отключения "аналога" до 30 июня 2018 года. Так что пока остается два диапазона, пригодных для внедрения 4G.

Когда же ждать тендера? Согласно плану, утвержденному НКРСИ еще в 2015 году, частотный конкурс должен был состояться в декабре 2017 года. На заседании правительства во вторник глава регулятора Александр Животовский в целом подтвердил эти сроки. В частности, он сообщил, что при поддержке Кабмина комиссия успеет провести тендеры еще в этом году.

Когда же в таком случае будет доступна 4G-связь для украинских пользователей? Если ориентироваться на внедрение третьего, предыдущего поколения мобильной связи, то украинцы уже к лету 2018 года смогут получить новую технологию. По крайней мере, операторы неоднократно заявляли о том, что модернизируя свое оборудование, они готовили его к внедрению и 3G и 4G.

"В процессе модернизации мы устанавливаем новое оборудование, которое работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ). Данное решение известно как "конвергенция технологий", то есть в рамках единого программно-аппаратного комплекса базовой станции можно использовать оборудование для различных стандартов связи", — сообщили изданию в пресс-службе "Киевстара".

Одним из аспектов внедрения 4G остается наличие достаточного количества пользовательских терминалов, поддерживающих данный стандарт. Так на данный момент на рынке существует более 7 тыс. LTE-терминалов, средняя стоимость которых составляет 130-150 долларов. Согласно свежей статистике мобильного оператора Vodafone Украина из 8,8 млн смартфонов, которые обслуживает сеть компании, более 2,2 млн составляют 4G-устройства. При этом, по данным оператора, за год это количество выросло в два раза. Можно предположить, что чем ближе к запуску стандарта связи четвертого поколения, тем больше будет расти и количество пользовательских устройств, поддерживающих его.

Что даст пользователям 4G?

Что даст пользователям 4G? "Средняя скорость в сети 4G будет выше в 3-4 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G/HSPA. В целом для пользователей это возможность быстро обмениваться "тяжелым" контентом, онлайн ТВ высокого разрешения (HD), 4K-Video и тому подобные услуги", — отвечают на вопрос в "Киевстаре".

Кроме того, связь четвертого поколения будет способствовать развитию ряда отраслевых решений: M2M, интернета вещей (IoT), Smart House, m-Health, Smart-City и другим подобным решениям, требующим высокой скорости и меньшей задержки при передаче данных.

Относительно тарифов на новую услугу, то операторы, как обычно, предпочитают об этом скромно умалчивать, уверяя, что "заоблачных цен ожидать не стоит". Предположительно стоимость услуги будет зависеть от ряда факторов: от того, во сколько в итоге компаниям обойдется конечная стоимость лицензий, от возложенных на операторов обязательств по покрытию регионов страны, от стоимости дополнительного оборудования и спроса со стороны пользователей.